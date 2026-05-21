Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 21 травня 2026 року.

Донецький Шахтар у матчі останнього туру української Прем'єр-ліги мінімально поступився Колосу (0:1).

Єдиний та переможний гол був забитий на старті другого тайму, коли на 49 хвилині результативним ударом відзначився Ардіт Тахірі.

Також зазначимо, що це був останній матч в кар'єрі для українського півзахисника Колоса Тараса Степаненка, який більшу частину своєї кар'єри відіграв у складі "гірників".

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шахтар — Колос у рамках 30-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Шахтар: Фесюн — Грам, Бондар (Вінісіус, 59), Назарина (Арройо, 70), Азарові — Марлон Гомес (Криськів, 46), Очеретько (А. Бондаренко, 75), Ізакі — Проспер, Мейрелліш, Невертон (Швед, 59).

Колос: Пахолюк — Поправка, Хрипчук (Понєдєльнік, 75), В. Бондаренко, Рухадзе — Гагнідзе, Степаненко (Еліас Теллес, 62), Ррапай (Денисенко, 75) — Гусол (Кане, 46), Тахірі (Челядін, 79), Салабай.