Футболіст Шахтаря завершує медогляд і готується до трансферу в німецький клуб.
Юхим Конопля, getty images
22 травня 2026, 20:10
Захисник донецького Шахтаря Юхим Конопля продовжить кар’єру в Німеччині. За інформацією інсайдера Флоріана Плеттенберга, гравець перейде до Боруссії Менхенгладбах на правах вільного агента.
Німецький клуб уже узгодив усі ключові деталі контракту з українським оборонцем. Наразі футболіст завершує проходження медичного огляду перед офіційним підписанням угоди.
Чинний контракт Коноплі з Шахтарем спливає 30 вересня 2026 року згідно Transfermarkt.
У поточному сезоні захисник провів за "гірників" 27 матчів, у яких забив 2 голи та віддав 4 результативні передачі.
Зазначається, що інтерес до українця також проявляла італійська Рома, однак гравець обрав варіант із переїздом до Бундесліги.