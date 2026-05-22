Футболіст Шахтаря завершує медогляд і готується до трансферу в німецький клуб.

Захисник донецького Шахтаря Юхим Конопля продовжить кар’єру в Німеччині. За інформацією інсайдера Флоріана Плеттенберга, гравець перейде до Боруссії Менхенгладбах на правах вільного агента.

Німецький клуб уже узгодив усі ключові деталі контракту з українським оборонцем. Наразі футболіст завершує проходження медичного огляду перед офіційним підписанням угоди.

Чинний контракт Коноплі з Шахтарем спливає 30 вересня 2026 року згідно Transfermarkt.

🚨🆕 Yukhym Konoplya is set to join Borussia Mönchengladbach.



Full agreement reached. The 26 y/o right-back joins on a free transfer from Shakhtar Donetsk. Coup for Gladbach. Medical to be finalised soon.@SkySportDE 🇺🇦 pic.twitter.com/LVUJcWs9U6 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 22, 2026

У поточному сезоні захисник провів за "гірників" 27 матчів, у яких забив 2 голи та віддав 4 результативні передачі.

Зазначається, що інтерес до українця також проявляла італійська Рома, однак гравець обрав варіант із переїздом до Бундесліги.