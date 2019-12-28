Украина: Вторая лига

Вслед за винницкой, тернопольская Нива также заявила о возможном расформировании.

Тернопольская Нива после первой части сезона единолично занимает первое место в Группе А Второй Лиги опережая Полесье на два пункта.

Во время зимнего перерыва клуб заявил, что на вторую часть могут возникнуть некие финансовые трудности.

"Успешное выступление команды влечет за собой увеличение финансовых затрат. И накануне нового года мы стоим на пороге формирования годового бюджета клуба, который должен включать в себя и потенциальные расходы для участия в Первой лиге", — говорится в заявлении клуба.

"Ни для кого не секрет, что весь груз финансирования футбольного клуба "Нива" лежит на плечах лишь одной структуры. Никакой посторонней помощи ни от власти, ни от других частных компаний футбольный клуб не получает".

"Мы видим яркие примеры плодотворного сотрудничества бизнеса и власти в других командах Второй и Первой лиг, в частности, по имеющейся нам информации, местные бюджеты выделяют: Металлург — 21 млн, Прикарпатье — 20 млн, Подолье — 4 млн, Никополь — 7 млн, Кристалл — 6 млн, ФК Калуш — 3 млн".

"Мы готовы рассмотреть любые варианты сотрудничества и софинансирования клуба, до переформатирования формы собственности в акционерное общество, что позволит потенциальным инвесторам стать непосредственными акционерами клуба".

"Если же нам не удастся найти поддержки у власти или иных структур, клуб вполне серьезно рискует не брать дальнейшего участия во Всеукраинских соревнованиях и потерять профессиональный статус".

Напомним, что ранее о финансовых проблемах также заявила и винницкая Нива.

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