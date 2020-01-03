Клуб Второй лиги попрощался с двумя исполнителями.
Игорь Маляренко, фото Нива В
03 января 2020, 08:36
Официальный сайт винницкой Нивы сообщил о том, что клуб расстался с двумя футболистами первой команды.
По обоюдному согласию сторон не стали продолжать сотрудничество с защитником Назаром Кобендой и капитаном команды хавбеком Игорем Маляренко.
Лидер коллектива не стал детально комментировать ситуацию, но заявил, что на данный момент не определился с новым клубом.
Ранее винницкая Нива сообщала о финансовых проблемах и о том, что клуб может быть вовсе расформирован.