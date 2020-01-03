Украина: Вторая лига

Клуб Второй лиги попрощался с двумя исполнителями.

Официальный сайт винницкой Нивы сообщил о том, что клуб расстался с двумя футболистами первой команды.

По обоюдному согласию сторон не стали продолжать сотрудничество с защитником Назаром Кобендой и капитаном команды хавбеком Игорем Маляренко.

Лидер коллектива не стал детально комментировать ситуацию, но заявил, что на данный момент не определился с новым клубом.

Ранее винницкая Нива сообщала о финансовых проблемах и о том, что клуб может быть вовсе расформирован.