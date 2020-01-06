Украина: Вторая лига

Он будет помогать главному тренеру команды Олегу Шумовицкому.

Нива Винница заполнила вакантные места старшего тренера и тренера вратарей, заключив контракт с Олегом Остапенко, который будет совмещать эти роли. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Остапенко вошел в тренерский штаб Олега Шумовицкого, который возглавил команду после ухода Коллинза Нгахи. Он уже тренировал команду в 2011-2012 годах.

В конце прошлого года президент Нивы Вадим Кудияров признался, что клуб может быть расформирован. В январе из Нивы уже ушли защитник Назар Кобенда и капитан команды, хавбек Игорь Маляренко.

В 20 турах Второй лиги Нива набрала 20 очков и идет на девятом месте в группе А.