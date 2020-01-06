Украина: Вторая лига

Тернопольский клуб сумел найти средства для продолжения выступлений.

Нива Тернополь заручилась поддержкой двух бизнес-структур региона и теперь продолжит выступления во Второй лиге, гласит официальное заявление клуба. Задачей команды будет выход в Первую лигу.

При этом клуб. который ранее рисковал сняться с чемпионата, продолжает поиски потенциальных инвесторов и партнеров. Кроме того, Нива начала создание акционерного общества, чтобы иметь возможность привлечь к финансированию как представителей власти, так и юридических и физических лиц.

Команда выйдет из отпуска 28 января. Она начнет подготовку к третьему кругу чемпионата, который стартует в конце марта.

После 20 сыгранных матчей Нива Т лидирует в Группе А Второй лиги, опережая на два очка Полесье.