Украина: Вторая лига

Команда из Кривого Рога провела первое тренировочное занятие в 2020 году.

Основная команда криворожского Горняка преступила к тренировкам после зимней паузы, передает официальный сайт клуба. После двухмесячного перерыва футболисты собрались на базе в Кривом Роге.

Первое занятие Горняка носило для игроков втягивающий характер. За время зимней паузы криворожский клуб покинули вратарь Виталий Онопко, полузащитники Дмитрий Нерубенко и Александр Прялкин. С форвардом Евгением Кателиным пока что ведутся переговоры о новом контракте. В то же время, главный тренер Геннадий Приходько взял на первый сбор троих футболистов из команды Горняк U-19.

23 января криворожане на выезде сыграют первый контрольный матч в новом году – против Ингульца из Петрово.

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