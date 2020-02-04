Опорный полузащитник продолжит карьеру в другом месте.
Дмитрий Нерубенко, Горняк
04 февраля 2020, 08:37
Криворожский Горняк объявил о том, что клуб решил не подписывать новый контракт с опорным хавбеком Дмитрием Нерубенко. Таким образом, игрок покидает Кривой Рог в статусе свободного агента.
Нерубенко перешел в Горняк весной прошлого года после того, как закончилось его соглашение с Зиркой. Он сыграл 26 игр за клуб, отметившись одним забитым голом.
Ранее ряды Горняка покинули голкипер Виталий Онопко и форвард Александр Прялкин, а пополнил бывший полузащитник Николаева Александр Горват.
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