Украина: Вторая лига

Опорный полузащитник продолжит карьеру в другом месте.

Криворожский Горняк объявил о том, что клуб решил не подписывать новый контракт с опорным хавбеком Дмитрием Нерубенко. Таким образом, игрок покидает Кривой Рог в статусе свободного агента.

Нерубенко перешел в Горняк весной прошлого года после того, как закончилось его соглашение с Зиркой. Он сыграл 26 игр за клуб, отметившись одним забитым голом.

Ранее ряды Горняка покинули голкипер Виталий Онопко и форвард Александр Прялкин, а пополнил бывший полузащитник Николаева Александр Горват.

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