Украина: Вторая лига

Ровненский клуб продолжает работу над комплектацией команды.

Сразу шесть футболистов заключили контракты с Вересом, сообщил клуб на своей официальной странице в Facebook.

Соглашения всех шестерых рассчитаны до конца нынешнего сезона. Это вратарь Богдан Когут, защитники Дмитрий Махнев, Руслан Зубков и Роман Гончаренко, полузащитник Сергей Панасенко и нападающий Дмитрий Саутин.

Верес занимает третье место в Группе А Второй лиги, отставая от лидирующей Нивы (Тернополь) на пять очков.

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