Украина: Вторая лига

Клуб из Второй лиги усилился голкипером.

Голкипер Олег Чуваев перешел в Подолье, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Детали контракта опытного вратаря с клубом из Второй лиги остаются неизвестными.

Чуваев выступал в составе Зари в 2016-2019 годах, проведя один поединок в составе луганчан. В первой половине сезона 32-летний страж ворот выступал в составе полтавского Легиона.

После первой половины сезона Подолье занимает 6-е место в группе А Второй лиги.

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