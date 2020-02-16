Клуб из Второй лиги усилился голкипером.
Олег Чуваев, ФК Подолье
16 февраля 2020, 14:44
Голкипер Олег Чуваев перешел в Подолье, сообщает официальный сайт украинского клуба.
Детали контракта опытного вратаря с клубом из Второй лиги остаются неизвестными.
Чуваев выступал в составе Зари в 2016-2019 годах, проведя один поединок в составе луганчан. В первой половине сезона 32-летний страж ворот выступал в составе полтавского Легиона.
После первой половины сезона Подолье занимает 6-е место в группе А Второй лиги.
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