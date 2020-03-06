Украина: Вторая лига

Турнир проходил в Херсоне на базе средней общеобразовательной школы №47.

Кристалл обыграл Энергию из Новой Каховки (3:2) и во второй раз подряд выиграл Открытый Кубок Ассоциации футбола АР Крым.

В турнире принимали участие четыре команды. Помимо двух вышеупомянутых это были также Таврия Симферополь и Таврия Новотроицкое. Команды играли по круговой системе в один круг.

Кристалл выиграл все три своих поединка: симферопольскую Таврию обыграл 2:1, а новотроицкую – 1:0.

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