Турнир проходил в Херсоне на базе средней общеобразовательной школы №47.
Кристалл Херсон
06 марта 2020, 14:40
Кристалл обыграл Энергию из Новой Каховки (3:2) и во второй раз подряд выиграл Открытый Кубок Ассоциации футбола АР Крым.
В турнире принимали участие четыре команды. Помимо двух вышеупомянутых это были также Таврия Симферополь и Таврия Новотроицкое. Команды играли по круговой системе в один круг.
Кристалл выиграл все три своих поединка: симферопольскую Таврию обыграл 2:1, а новотроицкую – 1:0.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.