Украина: Вторая лига

Херсонцы продолжают кадровую комплектацию команды.

Защитник Владислав Бородай и полузащитник Иван Головкин стали игроками Кристалла, сообщил официальный сайт херсонского клуба.

Владислав Бородай воспитывался в запорожском Металлурге. За свою карьеру Бородай поиграл в юношеских командах Ворсклы и Олимпика, а также за Авангард-2. За первую команду Авангарда Владислав играл в Кубке Украины. Он будет играть за Кристалл под №33.

Иван Головкин – воспитанник Шахтера. Он играл за Кристалл в аматорском чемпионате Украины сезона-2017/18. После этого в его карьере были Мариуполь U-21 и Волынь U-21. В Кристалле он будет играть под номером 16.

Кристалл после 20 сыгранных матчей идет на втором месте Группы Б Второй лиги, отставая от ВПК-Агро на одно очко.

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