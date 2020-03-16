Херсонцы продолжают кадровую комплектацию команды.
Владислав Бородай, Кристалл
16 марта 2020, 20:45
Защитник Владислав Бородай и полузащитник Иван Головкин стали игроками Кристалла, сообщил официальный сайт херсонского клуба.
Владислав Бородай воспитывался в запорожском Металлурге. За свою карьеру Бородай поиграл в юношеских командах Ворсклы и Олимпика, а также за Авангард-2. За первую команду Авангарда Владислав играл в Кубке Украины. Он будет играть за Кристалл под №33.
Иван Головкин – воспитанник Шахтера. Он играл за Кристалл в аматорском чемпионате Украины сезона-2017/18. После этого в его карьере были Мариуполь U-21 и Волынь U-21. В Кристалле он будет играть под номером 16.
Кристалл после 20 сыгранных матчей идет на втором месте Группы Б Второй лиги, отставая от ВПК-Агро на одно очко.
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