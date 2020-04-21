Украина: Вторая лига

Голкипер рассказал о подготовке в клубе из Второй лиги.

Голкипер Богдан Король рассказал, как в винницкой Ниве проходит подготовка во время карантина.

"У нас есть четко продуманный график работ для поддержания формы. Недавно появилась новинка. Это онлайн-тренировки с тренером Нивы по общефизической подготовке Еленой Колос.

Работы по дому хватает. Также еще есть дистанционное обучение. Поэтому скучно дома не бывает.

Мойте руки с мылом тщательно, не выходите на улицу без надобности. Если все же это нужно – не забывайте о масках и перчатках. Только вместе, как настоящая команда, мы сможем побороть эту пандемию", – рассказал Король в интервью официальному сайту клуба.

На данный момент Нива занимает 9-ю строчку в турнирной таблице Второй лиги, набрав 20 очков после 20 туров.

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