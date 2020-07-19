Алексей Майборода и Владислав Соседко продолжат карьеру в других клубах.
ФК Горняк
19 июля 2020, 19:14
Вратарь Алексей Майборода и защитник Владислав Соседко покинули ФК Горняк, сообщил официальный сайт клуба. Контракты игроков истекли и стороны решили не продлевать соглашения.
25-летний Майборода перешел в Горняк в феврале 2020 года в качестве свободного агента из Черкащины-Академии. Он так и не сыграл ни единого матча за криворожан.
28-летний Соседко выступал за Горняк с апреля 2018. За это время он забил один гол в 29 матчах за клуб.
Ранее Горняк расстался с 21-летним полузащитником Ярославом Гоменко. Криворожане закончили сезон на четвертом месте в Группе Б Второй лиги.