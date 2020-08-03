Украина: Вторая лига

Тарас Стретович рассказал, что клуб официально сменил название.

Бывший футболист Кривбасса Тарас Стретович подтвердил, что Горняк сменил название.

"Горняк официально переименован в Кривбасс. Президентом клуба остается Константин Караманиц. Тренером клуба будет Геннадий Приходько. Все игроки перезаключают контракты с переименованным клубом. Базой клуба остается СК Горняк. Домашний стадион – Шахта Октябрьская".

"Клуб будет заявлен в следующем сезоне во Вторую лигу под именем Кривбасс, – написал Тарас Стретович в Facebook.

Ранее была информация, что Горняк должны были переименовать в Кривбасс-2020.