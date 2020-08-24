Украина: Вторая лига

Украинский специалист подписал контракт на один год.

Любомир Вовчук назначен на пост главного тренера Карпат. Об этом сообщает официальный сайт "львов".

Львовский клуб заключил с 46-летним специалистом, который ранее работал наставником молодежной команды Карпат, соглашение на один сезон.

Кроме того, пресс-служба Карпат отмечает, что главный тренер юниорской команды "зелено-белых" Роман Гнатив отныне будет возглавлять Карпаты Галич.

Стоит напомнить, что как Карпаты Львов, так и Карпаты Галич, в новом сезоне будут выступать в Группе А Второй лиги Украины.