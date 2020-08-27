Украина: Вторая лига

Экс-тренеры Зари U-21 продолжат работу в запорожском клубе.

МФК Металлург на своем официальном сайте объявил о кадровых изменениях в тренерском штабе первой команды.

Новым главным тренером запорожцев стал Владимир Микитин, а его помощником будет Сергей Руденко. Оба специалиста накануне расторгли контракты с луганской Зарей, где они работали с молодежной командой (U-21).

Металлург подписал с Микитиным долгосрочный контракт, а главной задачей клуба в предстоящем сезоне станет возвращение в Первую лигу.

Кроме того, отмечается, что в тренерском штабе Металлурга остались Сергей Ковалев, а также Руслан Галигузов.