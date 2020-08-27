Украина: Вторая лига

Ребрендинг не обошел стороной и клуб Второй лиги.

Футбольный клуб Буковина, который в следующем сезоне выступит во Второй лиге, провел ребрендинг и представил новую эмблему клуба.

"На обновленной эмблеме изображен стилизованный фрагмент университета, как символ духа Буковины. И, к слову, минимализм сегодня завоевывает мир. С этого и начинается новая страница в истории желто-черных", — сказано в заявлении клуба.

Напомним, ранее ПФЛ утвердила составы участников Первой и Второй лиг на сезон-2019/20.