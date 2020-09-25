Украина: Вторая лига

Бразилец отпраздновал возвращение в Украину реализованным пенальти.

В матче 4-го тура Второй лиги чемпионата Украины Металл одержал домашнюю победу над Перемогой со счетом 2:0.

В стартовом составе харьковского клуба вышел экс-защитник Днепра Андерсон Пико, который присоединился к клубу на этой неделе. Бразильский фулбек уже на второй минуте реализовал пенальти и вывел свою команду вперед.

Стоит отметить, что два пенальти в матче заработал экс-форвард Мариуполя Руслан Фомин, что позволило его команде победить со счетом 2:0.

После четырех туров Металл возглавляет группу В Второй лиги, набрав 12 очков.