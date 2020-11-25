Украина: Вторая лига

Як повідомляє офіційний сайт клубу, ФК Карпати підписали угоду про співпрацю з компанією BETWINNER.

«Ми раді, що навіть в розпалі футбольного сезону змогли знайти ще одного партнера, який повірив у наш проект. І нам дуже приємно, що це такий серйозний партнер, як BETWINNER, — говорить директор з розвитку Карпат Сергій Болотніков.

«Для мене велике задоволення і величезна честь налагодити партнерство з ФК «Карпати» Львів. Це один з найвідоміших клубів України, у якого великі традиції. — прокоментував початок співпраці PR-директор BETWINNER Жоао Фелипе Фазендас Ваз. — Ми обрали «Карпати», тому що бачили відповідальний і серйозний підхід, з яким його Рада директорів керує клубом, і плани повернутися в українську Прем’єр-лігу.»

BETWINNER- це молодий, але вже відомий міжнародний бренд, який в Латинській Америці, наприклад, представляє Роберто Карлос. Карпати стали першим клубом, з яким компанія BETWINNER розпочала співпрацю в Україні.

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Как сообщает официальный сайт клуба, ФК Карпаты подписали соглашение о сотрудничестве с компанией BETWINNER.

«Мы рады, что даже в разгаре футбольного сезона смогли найти еще одного партнера, который поверил в наш проект. И нам очень приятно, что это такой серьезный партнер, как BETWINNER, — говорит директор по развитию «Карпат» Сергей Болотников.

«Для меня большое удовольствие и огромная честь наладить партнерство с ФК «Карпаты» Львов. Это один из самых известных клубов Украины, у которого большие традиции. — прокомментировал начало сотрудничества PR-директор BETWINNER Жоао Фелипе Фазендас Ваз. — Мы выбрали «Карпаты», потому что видели ответственный и серьезный подход, с которым его Совет директоров руководит клубом, и планы вернуться в украинскую Премьер-лигу.»

BETWINNER — это молодой, но уже известный международный бренд, который в Латинской Америке, например, представляет Роберто Карлос. Карпаты стали первым клубом, с которым компания BETWINNER начала сотрудничество в Украине.

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