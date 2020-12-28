Украина: Вторая лига

Специалиста отметили за проделанную работу.

Главный тренер вышгородского Диназа Владимир Бондаренко признан лучшим тренером Второй лиги в 2020 году по версии всеукраинского объединения тренеров.

В гонке за эту награду Бондаренко обошел Виталия Костышина из Подолья, Александра Кучера из Металла, Геннадия Приходька из Кривбасса и Игоря Бадло из Эпицентра.

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Отметим, что Владимир Бондаренко возглавляет Диназ с 2018 года. В этом клубе он завершил свою игровую карьеру. Также он работал в в Десне из Погребов.

По ходу 2019-2020 годов специалиста в четырех турах признавали лучшим тренером сезона.

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