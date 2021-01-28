Украина: Вторая лига

Команда не планирует возобновлять сезон.

Инвестор Черкащины Владимир Лашкул сделал заявление, в котором объявил о снятии клуба с чемпионата Второй лиги.

Отметим, что еще в минувшем сезоне Черкащина выступала в Первой лиге, а ныне занимает пятое место во Второй лиге Б.

"Общее собрание учредителей ОПФК Черкащина приняло решение о намерении прекратить участие команды мастеров во Второй лиге.

Сегодня возможно сказать, что одной из главных причин такого решения было желание учредителей освободить дорогу для реализации амбициозных целей между клубами МСК Днепр и ФК ЛНЗ Лебедин", — сообщил функционер в своем Facebook.

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