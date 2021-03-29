Украина: Вторая лига

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Второй лиги.

В рамках 14-го тура Второй лиги группы Б харьковский Металл одержал разгромную победу над черкасским Днепром, отправив в его ворота пять безответных мячей.

Данный поединок стал первым для харьковской команды на стадионе ОСК Металлист, на трибунах которого присутствовало 8648 зрителей — рекордный показатель среди всех лиг Украины в текущем сезоне.

Видео голов и обзор матча:

Металл – Днепр Черкассы 5:0 (3:0)

Голы: Фомин, 2 (1:0), Люлька, 40 (2:0), Подлепенец, 45 (3:0), Демченко, 49 (4:0), Балули, 62 – с пенальти (5:0).



Металл: Каневцев, Демченко (Багачанский, 71), Федорив, Мизюк, Подлепенец (Сикорский, 73), Люлька (Ярош, 78), Ралюченко, Жо, Нехтий (Балули, 46), Танчик, Фомин (к) (Рязанцев, 63). Запасные: Денчук, Стрижак, Ярош, Багачанский, Сикорский, Шопин, Рязанцев. Главный тренер – Александр Кучер.



Днепр Черкассы: Старченко, Шурубура (Дашко, 86), Онищенко, Кузнецов, Молоков (Виниченко, 53), Янаков, Аверьянов (к), Лобода, Мартян (Сулейман, 46), Кулинич (Сависько, 65), Сахнюк (Дувняк, 46). Запасные: Самойленко, Орел, Бакки. Главный тренер – Игорь Столовицкий.



Предупреждения: Балули, 89 – Молоков, 23, Старченко, 61.