Поединок состоялся на ОСК Металлист.
ФК Металл
28 марта 2021, 21:24
В рамках Второй лиги Металл в Харькове разгромил черкасский Днепр со счетом 5:0.
Данный поединок стал первым для харьковской команды на ОСК Металлист. Его посетило 8648 зрителей.
Это рекорд среди всех лиг Украины в текущем сезоне. Также, это исторический рекорд Металла.
Отметим, что матч Рух — Шахтер во втором туре УПЛ посетило 7953 зрителя. Это было рекорд сезона.
В рамках Второй лиги рекордный матч состоялся в 2017 году, когда Металлист-1925 принимал СК Днепр-1. Тогда на стадион пришли 14521 человек.
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