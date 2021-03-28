Украина: Вторая лига

Поединок состоялся на ОСК Металлист.

В рамках Второй лиги Металл в Харькове разгромил черкасский Днепр со счетом 5:0.

Данный поединок стал первым для харьковской команды на ОСК Металлист. Его посетило 8648 зрителей.

Это рекорд среди всех лиг Украины в текущем сезоне. Также, это исторический рекорд Металла.

Отметим, что матч Рух — Шахтер во втором туре УПЛ посетило 7953 зрителя. Это было рекорд сезона.

В рамках Второй лиги рекордный матч состоялся в 2017 году, когда Металлист-1925 принимал СК Днепр-1. Тогда на стадион пришли 14521 человек.

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