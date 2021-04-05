Украина: Вторая лига

Игра Второй лиги Украины состоится в пятницу, 9 апреля, на стадионе Металлист.

Поединок 16-го тура Второй лиги Украины между Металлом и Никополем пройдет с болельщиками на трибунах. Об этом сообщает официальный сайт харьковского клуба.

Игра состоится в пятницу, 9 апреля, на стадионе Металлист. Начало матча — 19:00 по киевскому времени.

Отмечается, что согласно требованиям медицинского протокола количество билетов ограничено. Билеты на игру продаются от 20 гривен.

Отметим, что вчерашний матч УПЛ между Александрией и киевским Динамо (1:2) на стадионе КСК Ника прошел с присутствием фанатов на трибунах.

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