Украина: Вторая лига

Новичка Второй лиги Украины ожидает ребрендинг.

Левый Берег готовится дебютировать на профессиональном уровне в предстоящем сезоне. Клуб из Киева получил разрешение от УАФ на участие во Второй лиге Украины в сезоне-2021/22.

Как сообщил главный тренер команды Анатолий Бузник, в честь этого значимого события ФК Левый Берег сменит эмблему перед стартом своего дебютного сезона в профи.

"К соревнованиям в профи решили обновить эмблему клуба и создать клубную айдентику. Были приятно удивлены, когда один из родителей наших футболистов, который проникся философией и жизнью клуба, взялся нам в этом помочь.

Основной задачей по обновлению эмблемы было сохранить символ клуба – аиста. Известно, что эта птица является символом благополучия, благодатного огня и солнечного света. Также неизменными остались клубные цвета – желтый и зеленый.

Но новая эмблема приобрела более элегантный вид, получила упрощенную геометрию – изображение аиста в графическом стиле, современный шрифт и все это обрамлено стремительным щитом, олицетворяющим остроатакующую игру и надежную защиту команды Левый Берег", – приводит слова Бузника официальный сайт Левого Берега.

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