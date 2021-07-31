В рамках второго тура Второй лиги завершились десять поединков.

Карпаты из Галича оказались сильнее Чайки (1:0).

Карпаты Галич — Чайка 1:0

Гол: Береза, 76

Буковина дома уступила Мункачу (0:1).

Буковина — Мункач 0:1

Гол: Гирный, 89

Диназ и черкасский Днепр поделили очки (1:1).

Диназ - Днепр Черкассы 1:1

Голы: Чепурненко, 22 — Копил, 90+4

Карпаты Львов не оставили шансов Рубикону (3:0).

Карпаты ЛьвовРубикон 3:0

Голы: Дударенко, 5, 46, Будник, 53

Левый Берег разгромил в Киеве Эпицентр (4:0).

Левый Берег — Эпицентр 4:0

Голы: Запорожан, 39, Карамушка, 87, Спиваков, 90+3, Берко, 90+6

Запорожский Металлург обыграл Никополь 3:0.

Металлург З — Никополь 3:0

Голы: Белоцерковец, 29, Шалфеев, 53, Могильный, 64

Нива из Винницы обыграла Любомир 3:1

Нива В — Любомир 3:1

Голы: Маляренко, 35, Калитов, 53, Загорулько, 75 — Терещенко, 70

Николаев на выезде обыграл Реал-Фарму (2:4).

Реал-Фарма — Николаев 2:4

Голы: Нудный, 22, Плачков, 54 — Росляков, 27, Масалов, 48, Фальковский, 70, Голубка, 76

Балканы в гостях одолели Скорук (0:2).

Скорук — Балканы 0:2

Голы: Болокан, 6, Юречко, 86

Тростянец оказался сильнее Волчанска (2:1).

Тростянец - Волчанск 2:1

Голы: Сахнюк, 26, Слипухин, 36 — Тепляков, 39

Черкасский ЛНЗ не оставил шансов АФСК Киев (4:0).

ЛНЗ - АФСК Киев 4:0