Завершились некоторые игры второго тура.
Карпаты Львов
31 июля 2021, 20:55
В рамках второго тура Второй лиги завершились десять поединков.
Карпаты из Галича оказались сильнее Чайки (1:0).
Карпаты Галич — Чайка 1:0
Гол: Береза, 76
Буковина дома уступила Мункачу (0:1).
Буковина — Мункач 0:1
Гол: Гирный, 89
Диназ и черкасский Днепр поделили очки (1:1).
Диназ - Днепр Черкассы 1:1
Голы: Чепурненко, 22 — Копил, 90+4
Карпаты Львов не оставили шансов Рубикону (3:0).
Карпаты Львов - Рубикон 3:0
Голы: Дударенко, 5, 46, Будник, 53
Левый Берег разгромил в Киеве Эпицентр (4:0).
Левый Берег — Эпицентр 4:0
Голы: Запорожан, 39, Карамушка, 87, Спиваков, 90+3, Берко, 90+6
Запорожский Металлург обыграл Никополь 3:0.
Металлург З — Никополь 3:0
Голы: Белоцерковец, 29, Шалфеев, 53, Могильный, 64
Нива из Винницы обыграла Любомир 3:1
Нива В — Любомир 3:1
Голы: Маляренко, 35, Калитов, 53, Загорулько, 75 — Терещенко, 70
Николаев на выезде обыграл Реал-Фарму (2:4).
Реал-Фарма — Николаев 2:4
Голы: Нудный, 22, Плачков, 54 — Росляков, 27, Масалов, 48, Фальковский, 70, Голубка, 76
Балканы в гостях одолели Скорук (0:2).
Скорук — Балканы 0:2
Голы: Болокан, 6, Юречко, 86
Тростянец оказался сильнее Волчанска (2:1).
Тростянец - Волчанск 2:1
Голы: Сахнюк, 26, Слипухин, 36 — Тепляков, 39
Черкасский ЛНЗ не оставил шансов АФСК Киев (4:0).
ЛНЗ - АФСК Киев 4:0