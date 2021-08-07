Нападающий Виктории Вадим Шаврин рассказал об уровне команд во Второй лиге Украины.
Вадим Шаврин. Фото ФК Виктория
07 августа 2021, 07:59
Виктория из Николаевки начала сезон 2021/22 во Второй лиге, перейдя из аматорського футбола в профессиональный.
Опытный форвард Виктории Вадим Шаврин поделился мнением об уровне Второй лиги и оценил старт команды в сезоне.
"Всегда работаем над совершенствованием своей. Виктория стремится прибавлять от матча к матчу. Нам еще во многих компонентах необходимо прибавлять.
В этом году уровень чемпионата очень серьезный. Каждая игра будет непростой. Для достижения результата необходимо выкладываться против любого соперника. Легкой прогулки не будет", – приводит слова Шаврина официальный сайт ПФЛ.
Отметим, Виктория после двух сыгранных туров во Второй лиге идет на втором месте в турнирной таблице, имея в активе четыре очка.