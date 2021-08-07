Украина: Вторая лига

Нападающий Виктории Вадим Шаврин рассказал об уровне команд во Второй лиге Украины.

Виктория из Николаевки начала сезон 2021/22 во Второй лиге, перейдя из аматорського футбола в профессиональный.

Опытный форвард Виктории Вадим Шаврин поделился мнением об уровне Второй лиги и оценил старт команды в сезоне.

"Всегда работаем над совершенствованием своей. Виктория стремится прибавлять от матча к матчу. Нам еще во многих компонентах необходимо прибавлять.

В этом году уровень чемпионата очень серьезный. Каждая игра будет непростой. Для достижения результата необходимо выкладываться против любого соперника. Легкой прогулки не будет", – приводит слова Шаврина официальный сайт ПФЛ.

Отметим, Виктория после двух сыгранных туров во Второй лиге идет на втором месте в турнирной таблице, имея в активе четыре очка.