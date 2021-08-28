Украина: Вторая лига

Бывший форвард Волыни продолжит карьеру во Второй лиге.

Винницкая Нива, которая выступает во Второй лиге, усилилась украинским форвардом Дмитрием Козьбаом. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Никакой официальной информации о сроках контракта и финансовых составляющих соглашения — нет.

Стоит отметить, что Козьбан уже играл в Виннице в период с 2009 по 2012 годы. Также в карьере форварда были Авангард, Волынь, Верес польский Мотор, Кремень, Агробизнес и Сперанца из Молдовы.

Нива набрала семь очков в четырех турах группы "А" Второй лиги.