Украина: Вторая лига

Клуб усилился опытным стражем ворот.

Бывший вратарь луганской Зари и молодежной сборной Украины Игорь Левченко перешел в запорожский Металлург.

Контракт с 30-летним стражем ворот подписан на один год.

Помимо Зари, Левченко имеет опыт выступлений за Олимпик, Мариуполь и заграничные Мариехамн, Эскильстуну и Динамо Батуми.

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