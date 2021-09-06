Клуб усилился опытным стражем ворот.
Игорь Левченко, ФК Заря
06 сентября 2021, 23:25
Бывший вратарь луганской Зари и молодежной сборной Украины Игорь Левченко перешел в запорожский Металлург.
Контракт с 30-летним стражем ворот подписан на один год.
Помимо Зари, Левченко имеет опыт выступлений за Олимпик, Мариуполь и заграничные Мариехамн, Эскильстуну и Динамо Батуми.
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