Украина: Вторая лига

Черновицкий клуб заявляет, что не разрывал контракт с наставником.

Черновицкая Буковина выступила с заявлением относительно главного тренера команды Евгения Коваленко, в котором говорится, что официальной отставки наставника не было — специалист просто перестал выходить с командой на связь.

"Приятно, что тренер наконец-то дал о себе знать – пусть через какое-то интервью.

Мы ведь отчаянно пытались его найти, обзвонили все соответствующие службы, больницы, полицию – безрезультатно. То, что с ним все хорошо, он жив-здоров – хорошая новость.

Плохо, что мы не видим его на рабочем месте. Похоже, что тренер просто покинул команду посреди сезона. По нашему убеждению, контрактные обязательства нужно выполнять", — гласит заявление Буковины на официальной странице в Facebook.

Клуб не будет искать нового главного тренера до окончания первой части сезона. Буковине осталось провести 4 игры перед зимним перерывом.

Ранее президент Буковины Вадим Заяц заявил, что клуб находится не на том месте, на котором заслуживает.