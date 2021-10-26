Украина: Вторая лига

Специалист работал с клубом Второй лиги с февраля этого года.

Главный тренер Буковины Евгений Коваленко покинул свою должность, что подтвердил президент клуба Вадим Заяц.

"Действительно, его нет в расположении команды. У меня состоялся разговор с футболистами и тренерским штабом. Я спросил, есть ли у них претензии к руководству по организации работы клуба, условий для тренировок, выплаты зарплат. Никаких нареканий не прозвучало. А тогда поинтересовался, соответствует ли текущее турнирное положение Буковины нашему уровню, амбициям и кадровому потенциалу. Футболисты в один голос ответили, что команда должна занимать более высокое место.

Ребята понимают, что черновицкие болельщики заслуживают гораздо большего, чем девятая строчка турнирной таблицы. И я убежден, что наша команда – одна из пяти-шести сильнейших в группе А Второй лиги. Поэтому выводы делайте сами", — приводит слова Зайца пресс-служба черновицкого клуба.

Напомним, Коваленко возглавил Буковину в конце февраля. После 14 туров Буковина набрала 16 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Второй лиги в группе А.

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