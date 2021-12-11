Украина: Вторая лига

Максим Каленчук будет вновь выступать в Украине.

Бывший футболист Стали Каменское, Александрии и ряда других клубов Максим Каленчук вновь будет выступать в Украине.

Черкасский ЛНЗ подписал контракт с 32-летним хавбеком. Сроки действия сделки не разглашаются.

Последним клубом Каленчука был белорусский Витебск, который он покинул в ноябре этого года.

"Прежде всего, мне нравится этот проект. Лишь небольшое количество людей вкладываются в футбол так, как делают это в ЛНЗ. Здесь хорошая база и есть все, чтобы развиваться. После общения с футболистами я убедился, что здесь все солидно, честно и всегда вовремя. С нетерпением жду подготовки ко второй части сезона", — приводит слова футболиста официальный сайт черкасского клуба.