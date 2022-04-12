Клуб готується до наступного сезону.
Фото Лівий Берег
12 апреля 2022, 12:57
Київський клуб Лівий Берег продовжує будувати новий стадіон, де планує грати найближчим часом.
Незважаючи на війну, Лівий Берег дав зелене світло на тренування дітей з академії.
Також під пильним наглядом президента Миколи Лавренка та почесного президента Миколи Павлов робітники та тренерський штаб разом з адміністрацією продовжили будування арени.
Після 18 турів Другої ліги Лівий Берег займає другу позицію у Групі А з 46 пунктами.