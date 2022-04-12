Украина: Вторая лига

Клуб готується до наступного сезону.

Київський клуб Лівий Берег продовжує будувати новий стадіон, де планує грати найближчим часом.

Незважаючи на війну, Лівий Берег дав зелене світло на тренування дітей з академії.

Також під пильним наглядом президента Миколи Лавренка та почесного президента Миколи Павлов робітники та тренерський штаб разом з адміністрацією продовжили будування арени.

Після 18 турів Другої ліги Лівий Берег займає другу позицію у Групі А з 46 пунктами.