Вінницький клуб представив новий тренерський штаб.
ФК Нива Вінниця
29 липня 2022, 09:20
Вінницька Нива, яка виступає у Другій лізі України, презентувала оновлений тренерський штаб. Про це повідомляє прес-служба клубу у Facebook.
Головним тренером команди призначено Олега Остапенка. Його помічниками будуть Олександр Горяїнов та Петро Анісім. Тренером із фізичної підготовки стала Олена Колос.
Нагадаємо, Нива виступить у Другій лізі у сезоні-2022/23.
За підсумками минулого дострокового завершеного сезону Нива посіла сьоме місце у турнірній таблиці Другої ліги у Групі А.