Украина: Вторая лига

Вінницький клуб представив новий тренерський штаб.

Вінницька Нива, яка виступає у Другій лізі України, презентувала оновлений тренерський штаб. Про це повідомляє прес-служба клубу у Facebook.

Головним тренером команди призначено Олега Остапенка. Його помічниками будуть Олександр Горяїнов та Петро Анісім. Тренером із фізичної підготовки стала Олена Колос.

Нагадаємо, Нива виступить у Другій лізі у сезоні-2022/23.

За підсумками минулого дострокового завершеного сезону Нива посіла сьоме місце у турнірній таблиці Другої ліги у Групі А.