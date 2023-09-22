Украина: Вторая лига

Кияни забили вирішальний гол у доданий час матчу.

Завершився перший поєдинок дев'ятого туру української Другої ліги. Київський Локомотив приймав на НТК ім. В. Баннікова миколаївський Васт.

Господарям вперше у грі вдалося вийти вперед завдяки голу Козія ближче до завершення першого тайму. На 53-й хвилині Ігнатенко зрівняв рахунок у матчі двох аутсайдерів Другої ліги.

Вдруге Локомотив вийшов вперед вже у доданий час. Перемогу киянам приніс гол з пенальті Сахнюка.

Локомотив (Київ) — Васт 2:1

Голи: Козій, 37, Сахнюк, 90+2 (пенальті) — Ігнатенко, 53

Попередження: Абрамов, 76, Кочетков, 77 — Штирбу, 47, Кербаль, 58, Студенко, 72, Душук, 76