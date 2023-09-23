Украина: Вторая лига

Завершилися всі суботні поєдинки української Другої ліги.

У рамках дев'ятого туру української Другої ліги пройшли три матчі. Кремінь-2 приймав Скалу, Тростянець грав проти другої команди Карпат, а Металург-2 зустрічався зі Звягелем.

У першому матчі ігрового дня мінімальну перемогу здобула стрийська Скала. Гості забезпечили необхідний їм результат ще у першій половині першого тайму.

Кремінь-2 — Скала 0:1

Голи: Авер'янов, 22

Попередження: Кур'яков, 71, Глова, 75, П'ятибрат, 77

У другому поєдинку Тростянець переміг львівські Карпати-2. Господарі здобули мінімальні перемоги в обох таймах зустрічі.

Тростянець — Карпати-2 2:0

Голи: Полянський, 30, Клюс, 88

Попередження: Таранушич, 45+2 — Гайдучок, 62

Закривали ігровий день у Черкаській області, де Металург-2 приймав Звягель. Гості здобули розгромну перемогу, завдяки якій опинилися на першому місці у чемпіонаті.

Металург-2 — Звягель 0:5

Голи: Ніколаєнко, 45+3 (автогол), Ващишин, 50 (пен.), 54, Ндукве, 62, Лучка, 79

Попередження: Близнюк, 41