Завершилися всі суботні поєдинки української Другої ліги.
Тростянець - Карпати-2, фото гостей
23 вересня 2023, 16:13
У рамках дев'ятого туру української Другої ліги пройшли три матчі. Кремінь-2 приймав Скалу, Тростянець грав проти другої команди Карпат, а Металург-2 зустрічався зі Звягелем.
У першому матчі ігрового дня мінімальну перемогу здобула стрийська Скала. Гості забезпечили необхідний їм результат ще у першій половині першого тайму.
Кремінь-2 — Скала 0:1
Голи: Авер'янов, 22
Попередження: Кур'яков, 71, Глова, 75, П'ятибрат, 77
У другому поєдинку Тростянець переміг львівські Карпати-2. Господарі здобули мінімальні перемоги в обох таймах зустрічі.
Тростянець — Карпати-2 2:0
Голи: Полянський, 30, Клюс, 88
Попередження: Таранушич, 45+2 — Гайдучок, 62
Закривали ігровий день у Черкаській області, де Металург-2 приймав Звягель. Гості здобули розгромну перемогу, завдяки якій опинилися на першому місці у чемпіонаті.
Металург-2 — Звягель 0:5
Голи: Ніколаєнко, 45+3 (автогол), Ващишин, 50 (пен.), 54, Ндукве, 62, Лучка, 79
Попередження: Близнюк, 41