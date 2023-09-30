Украина: Вторая лига

Відбулися матчі десятого туру Другої Ліги України.

Сьогодні, 30 вересня, відбулася частина матчів десятого туру Другої ліги України.

У першій зустрічі Кудрівка на своєму полі обіграла одеську Реал Фарму з рахунком 3:1. У складі переможців голами відзначилися Денис Скепський, Данило Гармаш та Назар Волошин. У гостей єдиний м'яч забив Сергій Барсуков.

Кудрівка — Реал Фарма 3:1

Голи: Скепський, 26, Гармаш, 35, Волошин, 43 — Барсуков, 81.

У другій грі Дружба знищила дубль запорізького Металурга з рахунком 9:1. Розгромний результат принесли забиті м'ячі у виконанні Максима Головка, Олексія Бандуріна, Павла Замуренка, Івана Сомова та Ярослава Захаревича. Також дублі оформили Володимир Доронін та Данило Янюк. При цьому Сомов міг мати дубль, якби реалізував пенальті на початку матчу. У запорожан єдиний результативний удар на рахунку Глєба Толока.

Дружба — МФК Металург-2 9:1

Голи: Головко, 11, Бандурін, 31, Доронін, 35, 78, Янюк, 54, 57, Замуренко, 64, Сомов, 88, Захаревич, 90+1 — Толок, 75.

У третьому матчі вінницька Нива на своєму полі здобула перемогу над київським Локомотивом з рахунком 2:1. На гол Тимура Титаренка у виконанні гостей, господарі поля відповіли точними ударами Артура Загорулька та Олексія Швеця.

Нива В — Локомотив 2:1

Голи: Загорулько, 43, Швець, 56 — Тітаренко, 10.

Насамкінець дубль Кремня поділив очки з миколаївським Вастом. Матч закінчився із рахунком 1:1. На гол Ярослава Кербаля, який отримав червону картку на 72 хвилині, господарі відповіли влучним ударом Анатолія Стецюка.

Кремінь-2 — Васт 1:1

Голи: Стецюк, 57 — Кербаль, 26.