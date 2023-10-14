Украина: Вторая лига

Таке рішення було ухвалено адміністрацією ПФЛ після звернення Звягеля.

Матч 13 туру Другої ліги між Звягелем та другою командою львівського Руху було перенесено на пізніший термін. Про це повідомляє прес-служба Звягеля.

Зустріч була запланована на 16 жовтня, але тепер ПФЛ перенесла гру на прохання господарів поля. Львів'яни були не проти.

У житомирської команди кадрові проблеми зі складом — їй не вистачає здорових гравців для необхідної заявки. Частина гравців у лазареті, а інша – відновлюється після респіраторного захворювання.

До 20 жовтня команди мають визначитись із новою датою проведення матчу. Якщо це в них не вийде, то її призначить ПФЛ.

Після 11 ігор Звягель набрав 25 очок і посідає четверте місце у турнірній таблиці Другої ліги, а у Руху-2 – 17 балів та сьомий рядок.