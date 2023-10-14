Таке рішення було ухвалено адміністрацією ПФЛ після звернення Звягеля.
ПФК Звягель
14 жовтня 2023, 19:26
Матч 13 туру Другої ліги між Звягелем та другою командою львівського Руху було перенесено на пізніший термін. Про це повідомляє прес-служба Звягеля.
Зустріч була запланована на 16 жовтня, але тепер ПФЛ перенесла гру на прохання господарів поля. Львів'яни були не проти.
У житомирської команди кадрові проблеми зі складом — їй не вистачає здорових гравців для необхідної заявки. Частина гравців у лазареті, а інша – відновлюється після респіраторного захворювання.
До 20 жовтня команди мають визначитись із новою датою проведення матчу. Якщо це в них не вийде, то її призначить ПФЛ.
Після 11 ігор Звягель набрав 25 очок і посідає четверте місце у турнірній таблиці Другої ліги, а у Руху-2 – 17 балів та сьомий рядок.