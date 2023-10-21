Завершилися чотири матчі 14-го туру Другої ліги.
Рух-2 - Дружба, фото гостей
21 жовтня 2023, 19:50
У рамках чотирнадцятого туру української Другої ліги у суботу, 21 жовтня, відбулися чотири поєдинки.
Мирівська Дружба, лідер турнірної таблиці, мінімально перемогла другу команду львівського Руху завдяки голу Порохні наприкінці матчу.
Рух-2 — Дружба 0:1
Голи: Порохня, 80
Попередження: Карабін, 70, Дуць, 76
Звягель переміг стрийську Скалу завдяки дублю Ндукве, в якого у сезоні вже 13 голів, і відірвався від неї на 6 очок.
Скала 1911 — Звягель 1:3
Голи: Лісовик, 40 — Ндукве, 16, 35, Фесенко, 58
Попередження: Цень, 55, Фомін, 69, Богомаз, 74, Мазур, 81 — Фесенко, 19, Ндукве, 56, Морговський, 90+4
Вилучення: Лучка, 56
Друга команда чемпіонату здобула впевнену виїзну перемогу. За рахунок цих 3 очок ЮКСА зберегла 2-очкове відставання від лідера.
Тростянець — ЮКСА 0:3
Голи: Харченко, 35, Ховайко, 70, Пагліаріні, 74
Попередження: Синьогуб, 28
Одеська Реал Фарма продовжила свою серію без перемог до 7 матчів, поступившись вінницькій Ниві на виїзді.
Нива (Вінниця) — Реал Фарма 2:0
Голи: Власенко, 30, Загорулько, 56
Попередження: Євтіхов, 44, Никитюк, 85 — Ладика, 26
Нагадаємо, останні два поєдинки 14-го туру Другої ліги відбудуться завтра, 22 жовтня.