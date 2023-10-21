Украина: Вторая лига

Завершилися чотири матчі 14-го туру Другої ліги.

У рамках чотирнадцятого туру української Другої ліги у суботу, 21 жовтня, відбулися чотири поєдинки.

Мирівська Дружба, лідер турнірної таблиці, мінімально перемогла другу команду львівського Руху завдяки голу Порохні наприкінці матчу.

Рух-2 — Дружба 0:1

Голи: Порохня, 80

Попередження: Карабін, 70, Дуць, 76

Звягель переміг стрийську Скалу завдяки дублю Ндукве, в якого у сезоні вже 13 голів, і відірвався від неї на 6 очок.

Скала 1911 — Звягель 1:3

Голи: Лісовик, 40 — Ндукве, 16, 35, Фесенко, 58

Попередження: Цень, 55, Фомін, 69, Богомаз, 74, Мазур, 81 — Фесенко, 19, Ндукве, 56, Морговський, 90+4

Вилучення: Лучка, 56

Друга команда чемпіонату здобула впевнену виїзну перемогу. За рахунок цих 3 очок ЮКСА зберегла 2-очкове відставання від лідера.

Тростянець — ЮКСА 0:3

Голи: Харченко, 35, Ховайко, 70, Пагліаріні, 74

Попередження: Синьогуб, 28

Одеська Реал Фарма продовжила свою серію без перемог до 7 матчів, поступившись вінницькій Ниві на виїзді.

Нива (Вінниця) — Реал Фарма 2:0

Голи: Власенко, 30, Загорулько, 56

Попередження: Євтіхов, 44, Никитюк, 85 — Ладика, 26

Нагадаємо, останні два поєдинки 14-го туру Другої ліги відбудуться завтра, 22 жовтня.