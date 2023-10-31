В українській Другій лізі завершилися всі матчі 15-го туру.
Металург-2 - Нива (Вінниця), фото гостей
31 жовтня 2023, 17:55
П'ятнадцятий тур української Другої ліги розпочався у п'ятницю, 27 жовтня, і завершився у суботу, 28 жовтня. У шести матчах команди відзначилися всього 8 голами.
Вінницька Нива на виїзді здолала другу команду запорізького Металурга.
Металург-2 — Нива (Вінниця) 0:2
Голи: Никитюк, 58, Лотоцький, 90+4
Чайка вдома впоралася з київським Локомотивом.
Чайка — Локомотив 2:0
Голи: Дубілей, 3, Семенець, 74
Стрийська Скала несподівано переграла мирівську Дружбу на виїзді.
Дружба — Скала 1911 0:1
Гол: Лебедєв, 46
Реал Фарма вдома поступилась Тростянцю.
Реал Фарма — Тростянець 0:2
Голи: Яременко, 7, Проданов, 77
Кремінь-2 і Карпати-2 не порадували глядачів голами.
Кремінь-2 — Карпати-2 0:0
Львівський Рух-2 мінімально здолав Кудрівку на виїзді.
Кудрівка — Рух-2 0:1
Гол: Непейпієв, 48
Розклад наступного, шістнадцятого туру української Другої ліги: