П'ятнадцятий тур української Другої ліги розпочався у п'ятницю, 27 жовтня, і завершився у суботу, 28 жовтня. У шести матчах команди відзначилися всього 8 голами.

Вінницька Нива на виїзді здолала другу команду запорізького Металурга.

Металург-2 — Нива (Вінниця) 0:2

Голи: Никитюк, 58, Лотоцький, 90+4

Чайка вдома впоралася з київським Локомотивом.

Чайка — Локомотив 2:0

Голи: Дубілей, 3, Семенець, 74

Стрийська Скала несподівано переграла мирівську Дружбу на виїзді.

Дружба — Скала 1911 0:1

Гол: Лебедєв, 46

Реал Фарма вдома поступилась Тростянцю.

Реал Фарма — Тростянець 0:2

Голи: Яременко, 7, Проданов, 77

Кремінь-2 і Карпати-2 не порадували глядачів голами.

Кремінь-2 — Карпати-2 0:0

Львівський Рух-2 мінімально здолав Кудрівку на виїзді.

Кудрівка — Рух-2 0:1

Гол: Непейпієв, 48

Розклад наступного, шістнадцятого туру української Другої ліги: