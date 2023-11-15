Украина: Вторая лига

Клуб також оголосив конкурс на нову емблему.

Починаючи від 2010 року в Одесі існує футбольний клуб із незвичною для нашої країни назвою Реал Фарма.

Істотних спортивних досягнень відтоді цей колектив не мав, досягнувши рівня Другої ліги, де останніми роками результати відверто не вражають — у команди на чолі з Андрієм Пархоменком триває серія з дев’яти матчів без перемог поспіль та відповідне 13 місце в турнірній таблиці з 15 можливих.

Однак напередодні клуб оголосив про ребрендинг, що має відбутись незабаром.

Із назви колективу зникне приставка "Реал" і залишиться просто Фарма, і відповідних змін має зазнати клубна емблема.

Наразі Реал Фарма оголосив публічний конкурс щодо нового логотипу, який триватиме до 10 лютого 2024 року, після чого відбудеться широке обговорення варіантів із уболівальниками, а найкращі роботи буде подано на розгляд раді директорів.

Для участі у конкурсі треба надсилати власні варіанти логотипу на електронну адресу — [email protected].

За перемогу в конкурсі обіцяють винагороду неоголошеного розміру.

Головна умова із слів представників клубу — "нове лого має бути сучасним та мінімалістичним, а також виконане в офіційних кольорах та містити посилання на наше рідне місто Одесу та історію клубу".