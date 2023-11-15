Відбувся перенесений матч 13 туру Другої ліги України.
Гравці Звягеля, ФК Звягель
15 листопада 2023, 16:59
У перенесеному матчі 13 туру Другої ліги України Звягель на своєму полі здобув мінімальну перемогу над дублем львівського Руху з рахунком 1:0.
Єдиного та переможного м'яча було забито на 37 хвилині, а його автором став Максим Андрущенко, який отримав м'яч у штрафному майданчику і найкрасивішим ударом поклав м'яч у дальню дев'ятку воріт львів'ян.
Також додамо, що з 70 хвилини господарі поля грали у меншості після вилучення Іллі Чередниченко, який отримав дві жовті картки за чотири хвилини.
Після 15 ігор Звягель очолює турнірну таблицю Другої ліги, випереджаючи на одне очко ЮКСУ. У львівської команди 20 очок та шостий рядок після 14 зустрічей.
Звягель — Рух-2 1:0
Гол: Андрущенко, 37.
Вилучення: Чередниченко, 70 (друга жовта).