Украина: Вторая лига

Відбувся перенесений матч 13 туру Другої ліги України.

У перенесеному матчі 13 туру Другої ліги України Звягель на своєму полі здобув мінімальну перемогу над дублем львівського Руху з рахунком 1:0.

Єдиного та переможного м'яча було забито на 37 хвилині, а його автором став Максим Андрущенко, який отримав м'яч у штрафному майданчику і найкрасивішим ударом поклав м'яч у дальню дев'ятку воріт львів'ян.

Також додамо, що з 70 хвилини господарі поля грали у меншості після вилучення Іллі Чередниченко, який отримав дві жовті картки за чотири хвилини.

Після 15 ігор Звягель очолює турнірну таблицю Другої ліги, випереджаючи на одне очко ЮКСУ. У львівської команди 20 очок та шостий рядок після 14 зустрічей.

Звягель — Рух-2 1:0

Гол: Андрущенко, 37.

Вилучення: Чередниченко, 70 (друга жовта).