Сьогодні, 18 листопада, відбулися матчі 18 туру Другої ліги України.

У першій грі ЮКСА на своєму полі обіграла Чайку з рахунком 2:1. Перемогу господарям поля принесли голи у виконанні Олега Синьогуба та Венді Гехейру, а у гостей єдиний гол забив Богдан Семенець.

ЮКСА - Чайка 2:1
Голи: Синьогуб, 9, Гехейру, 32 — Семенець, 4.

У другій зустрічі Дружба здобула перемогу над Тростянцем з рахунком 2:0. У складі команди з Мирівки голами відзначилися Іван Сомов та Андрій Сторчоус, який реалізував пенальті.

Дружба - Тростянець 2:0
Голи: Сомов, 6, Сторчоус, 85 (з пенальті).

У третьому поєдинку Реал Фарма на своєму полі обіграв Кремінь-2 із рахунком 2:1. Перемогу одеситам забезпечили голи Сергія Барсукова, який реалізував пенальті, та Єгора Третьякова на останній хвилині матчу. У гостей єдиний гол забив Станіслав Рокотянський.

Реал Фарма — Кремінь-2 2:1
Голи: Барсуков, 5 (з пенальті), Третьяков, 90 — Рокотянський, 75.

Насамкінець київський Локомотив обіграв дубль запорізького Металурга з рахунком 3:1. У складі киян відзначилися Тимур Тітаренко, який реалізував пенальті, Артем Єсаулов та Ян Каранга. Запоріжці мають гол в активі Володимира Близнюка.

Металург-2 — Локомотив 1:3
Голи: Близнюк, 57 — Тітаренко, 43 (з пенальті), Єсаулов, 72, Каранга, 78.

Турнірна таблиця Другої ліги України

#   18 ЛИСТОПАДА 2023 М В Н П ЗАБ ПРО РІЗН О
1 ЮКСА 16 12 3 1 39 8 31 39
2 Дружба Мирівка 16 12 2 2 37 8 29 38
3 Звягель 15 12 1 2 47 10 37 37
4 Чайка 17 11 1 5 35 14 21 34
5 Скала 1911 15 9 1 5 23 22 1 28
6 Кудрівка 16 7 3 6 28 21 7 24
7 Рух-2 Львів 15 7 2 6 21 18 3 23
8 Нива Вінниця 17 6 5 6 30 29 1 23
9 Карпати-2 Львів 15 6 2 7 23 26 -3 20
10 Тростянець 17 5 3 9 18 23 -5 18
11 Локомотив Київ 17 5 3 9 22 31 -9 18
12 Реал Фарма 16 4 2 10 15 31 -16 14
13 МФК Металург-2 15 4 1 10 15 43 -28 13
14 Васт 10 1 1 8 8 37 -29 4
15 Кремінь-2 17 0 2 15 7 47 -40 2