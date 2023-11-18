Украина: Вторая лига

Відбулися матчі Другої ліги України.

Сьогодні, 18 листопада, відбулися матчі 18 туру Другої ліги України.

У першій грі ЮКСА на своєму полі обіграла Чайку з рахунком 2:1. Перемогу господарям поля принесли голи у виконанні Олега Синьогуба та Венді Гехейру, а у гостей єдиний гол забив Богдан Семенець.

ЮКСА - Чайка 2:1

Голи: Синьогуб, 9, Гехейру, 32 — Семенець, 4.

У другій зустрічі Дружба здобула перемогу над Тростянцем з рахунком 2:0. У складі команди з Мирівки голами відзначилися Іван Сомов та Андрій Сторчоус, який реалізував пенальті.

Дружба - Тростянець 2:0

Голи: Сомов, 6, Сторчоус, 85 (з пенальті).

У третьому поєдинку Реал Фарма на своєму полі обіграв Кремінь-2 із рахунком 2:1. Перемогу одеситам забезпечили голи Сергія Барсукова, який реалізував пенальті, та Єгора Третьякова на останній хвилині матчу. У гостей єдиний гол забив Станіслав Рокотянський.

Реал Фарма — Кремінь-2 2:1

Голи: Барсуков, 5 (з пенальті), Третьяков, 90 — Рокотянський, 75.

Насамкінець київський Локомотив обіграв дубль запорізького Металурга з рахунком 3:1. У складі киян відзначилися Тимур Тітаренко, який реалізував пенальті, Артем Єсаулов та Ян Каранга. Запоріжці мають гол в активі Володимира Близнюка.

Металург-2 — Локомотив 1:3

Голи: Близнюк, 57 — Тітаренко, 43 (з пенальті), Єсаулов, 72, Каранга, 78.

Турнірна таблиця Другої ліги України