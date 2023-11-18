Відбулися матчі Другої ліги України.
ФК Реал Фарма
18 листопада 2023, 15:51
Сьогодні, 18 листопада, відбулися матчі 18 туру Другої ліги України.
У першій грі ЮКСА на своєму полі обіграла Чайку з рахунком 2:1. Перемогу господарям поля принесли голи у виконанні Олега Синьогуба та Венді Гехейру, а у гостей єдиний гол забив Богдан Семенець.
ЮКСА - Чайка 2:1
Голи: Синьогуб, 9, Гехейру, 32 — Семенець, 4.
У другій зустрічі Дружба здобула перемогу над Тростянцем з рахунком 2:0. У складі команди з Мирівки голами відзначилися Іван Сомов та Андрій Сторчоус, який реалізував пенальті.
Дружба - Тростянець 2:0
Голи: Сомов, 6, Сторчоус, 85 (з пенальті).
У третьому поєдинку Реал Фарма на своєму полі обіграв Кремінь-2 із рахунком 2:1. Перемогу одеситам забезпечили голи Сергія Барсукова, який реалізував пенальті, та Єгора Третьякова на останній хвилині матчу. У гостей єдиний гол забив Станіслав Рокотянський.
Реал Фарма — Кремінь-2 2:1
Голи: Барсуков, 5 (з пенальті), Третьяков, 90 — Рокотянський, 75.
Насамкінець київський Локомотив обіграв дубль запорізького Металурга з рахунком 3:1. У складі киян відзначилися Тимур Тітаренко, який реалізував пенальті, Артем Єсаулов та Ян Каранга. Запоріжці мають гол в активі Володимира Близнюка.
Металург-2 — Локомотив 1:3
Голи: Близнюк, 57 — Тітаренко, 43 (з пенальті), Єсаулов, 72, Каранга, 78.
Турнірна таблиця Другої ліги України
|#
|
|18 ЛИСТОПАДА 2023
|М
|В
|Н
|П
|ЗАБ
|ПРО
|РІЗН
|О
|1
|
|ЮКСА
|16
|12
|3
|1
|39
|8
|31
|39
|2
|
|Дружба Мирівка
|16
|12
|2
|2
|37
|8
|29
|38
|3
|
|Звягель
|15
|12
|1
|2
|47
|10
|37
|37
|4
|
|Чайка
|17
|11
|1
|5
|35
|14
|21
|34
|5
|
|Скала 1911
|15
|9
|1
|5
|23
|22
|1
|28
|6
|
|Кудрівка
|16
|7
|3
|6
|28
|21
|7
|24
|7
|
|Рух-2 Львів
|15
|7
|2
|6
|21
|18
|3
|23
|8
|
|Нива Вінниця
|17
|6
|5
|6
|30
|29
|1
|23
|9
|
|Карпати-2 Львів
|15
|6
|2
|7
|23
|26
|-3
|20
|10
|
|Тростянець
|17
|5
|3
|9
|18
|23
|-5
|18
|11
|
|Локомотив Київ
|17
|5
|3
|9
|22
|31
|-9
|18
|12
|
|Реал Фарма
|16
|4
|2
|10
|15
|31
|-16
|14
|13
|
|МФК Металург-2
|15
|4
|1
|10
|15
|43
|-28
|13
|14
|
|Васт
|10
|1
|1
|8
|8
|37
|-29
|4
|15
|
|Кремінь-2
|17
|0
|2
|15
|7
|47
|-40
|2