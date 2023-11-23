Украина: Вторая лига

Завершилися ще три поєдинки 19-го туру Другої ліги.

У рамках дев'ятнадцятого туру української Другої ліги у четвер, 23 листопада, відбулися три матчі.

Вінницька Нива наприкінці поєдинку з другої командою Руху здобула вольову перемогу. 3 очки господарям поля забезпечив дубль Загорулька.

Нива (Вінниця) — Рух-2 2:1

Голи: Загорулько, 82 (пен.), 88 — Ніколаєв, 49

Попередження: Товарницький, 42 — Петленко, 86

Реал Фарма на виїзді мінімально поступилась Чайці. Єдиний гол на рахунку Семенця, одного з найкращих бомбардирів турніру (після Загорулька та Ндукве).

Чайка — Реал Фарма 1:0

Гол: Семенець, 5

Попередження: Ладика, 63, Марченко, 71

Тростянець вдома поступився Кудрівці. Господарі поля намагалися повернутися до гри, але результативний удар Чепурненка поставив крапку у матчі.

Тростянець — Кудрівка 1:3

Голи: Проданов, 66 — Гармаш, 7, Берко, 36, Чепурненко, 72

Попередження: Сираш, 43, Волошин, 76, Гармаш, 84