Завершилися ще три поєдинки 19-го туру Другої ліги.
Нива (Вінниця) - Рух-2, фото гостей
23 листопада 2023, 16:55
У рамках дев'ятнадцятого туру української Другої ліги у четвер, 23 листопада, відбулися три матчі.
Вінницька Нива наприкінці поєдинку з другої командою Руху здобула вольову перемогу. 3 очки господарям поля забезпечив дубль Загорулька.
Нива (Вінниця) — Рух-2 2:1
Голи: Загорулько, 82 (пен.), 88 — Ніколаєв, 49
Попередження: Товарницький, 42 — Петленко, 86
Реал Фарма на виїзді мінімально поступилась Чайці. Єдиний гол на рахунку Семенця, одного з найкращих бомбардирів турніру (після Загорулька та Ндукве).
Чайка — Реал Фарма 1:0
Гол: Семенець, 5
Попередження: Ладика, 63, Марченко, 71
Тростянець вдома поступився Кудрівці. Господарі поля намагалися повернутися до гри, але результативний удар Чепурненка поставив крапку у матчі.
Тростянець — Кудрівка 1:3
Голи: Проданов, 66 — Гармаш, 7, Берко, 36, Чепурненко, 72
Попередження: Сираш, 43, Волошин, 76, Гармаш, 84