Відразу два тренерські рішення за підсумками першої половини сезону у Другій лізі України.
Роман Локтіонов, ФК Кудрівка
28 листопада 2023, 13:37
Кудрівка в Instagram оголосила про призначення нового головного тренера, яким став Роман Локтіонов.
У команді з Чернігівської області 37-річний фахівець змінив Сергія Даценка, який працював з колективом з 2020 року. Разом із Романом працюватимуть його помічники – Дмитро Назаренко та Сергій Карпов.
До цього Локтіонов очолював Кремінь та його дубль.
Після першої половини сезону Кудрівка посідає шосте місце у турнірній таблиці Другої ліги України.
Тим часом головним тренером Скали 1911 був призначений Михайло Басараб, який до цього обіймав посаду виконувача обов'язків наставника.
Для 35-річного фахівця Скала 1911 є першим клубом у тренерській кар'єрі, яку він розпочав у 2021 році після завершення шляху у якості гравця.
Після першої половини сезону Скалла 1911 посідає п'яте місце у турнірній таблиці Другої ліги.