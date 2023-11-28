Украина: Вторая лига

Відразу два тренерські рішення за підсумками першої половини сезону у Другій лізі України.

Кудрівка в Instagram оголосила про призначення нового головного тренера, яким став Роман Локтіонов.

У команді з Чернігівської області 37-річний фахівець змінив Сергія Даценка, який працював з колективом з 2020 року. Разом із Романом працюватимуть його помічники – Дмитро Назаренко та Сергій Карпов.

До цього Локтіонов очолював Кремінь та його дубль.

Після першої половини сезону Кудрівка посідає шосте місце у турнірній таблиці Другої ліги України.

Тим часом головним тренером Скали 1911 був призначений Михайло Басараб, який до цього обіймав посаду виконувача обов'язків наставника.

Для 35-річного фахівця Скала 1911 є першим клубом у тренерській кар'єрі, яку він розпочав у 2021 році після завершення шляху у якості гравця.

Після першої половини сезону Скалла 1911 посідає п'яте місце у турнірній таблиці Другої ліги.