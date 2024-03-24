Завершилися ще три поєдинки 20 туру третього дивізіону України.
Гравці Дружби святкують взяття воріт, фото клубу
24 березня 2024, 16:58
У рамках двадцятого туру української Другої ліги-2023/24 у неділю, 24 березня, відбулися три матчі.
Реал Фарма та ЮКСА поділили залікові бали, обмінявшись голами у другому таймі. Гості догравали поєдинок у меншості.
Реал Фарма — ЮКСА 1:1
Голи: Марченко, 68 — Гоуларт, 47
Вилучення: Росіан, 83 (ЮКСА)
Мирівська Дружба спокійно розібралась вдома з київським Локомотивом.
Дружба — Локомотив 3:1
Голи: Сомов, 14, Юзефович, 79, Бандурін, 84 — Поліщук, 90+1
Скала 1911 і вінницька Нива не виявили сильнішого та не порадували глядачів результативними ударами.
Скала 1911 — Нива (Вінниця) 0:0
Турнірна таблиця Другої ліги-2023/24 після 20 турів:
Матчі 21-го туру мають відбутися протягом наступного тижня.