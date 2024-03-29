Украина: Вторая лига

Завершився перший поєдинок 21 туру третього дивізіону України.

У рамках двадцять першого туру української Другої ліги-2023/24 у п'ятницю, 29 березня, відбувся один матч: Чайка приймала Звягель.

Команди обмінялися голами спочатку у середині першого тайму, а потім і другої половини зустрічі. Таким чином, Чайка втратила можливість наблизитися до Звягеля на відстань трьох залікових балів.

Чайка — Звягель 2:2

Голи: Гуськов, 23, Дубілей, 79 — Андрущенко, 26, Кисленко, 74

Завтра, 30 березня, мають відбутися ще два поєдинки поточного туру.