Украина: Вторая лига

Завершився перший поєдинок 22 туру третього дивізіону України.

У рамках двадцять другого туру української Другої ліги-2023/24 у суботу, 6 квітня, відбувся один матч: львівський Рух-2 приймав київський Локомотив.

Господарі поля двічі лідирували по ходу зустрічі, але обидва рази не зуміли втримати своєї мінімальної переваги над суперником. Гості вирвали нічийний результат завдяки голу у компенсований до другого тайму час.

Рух-2 — Локомотив 2:2

Голи: Теслюк, 5, Музичук, 53 — Кратов, 27, Мордас, 90+1

Завтра, 7 квітня, мають відбутися ще чотири поєдинки поточного туру чемпіонату.