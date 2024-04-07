Завершилися всі поєдинки 22 туру третього дивізіону України.
Дружба - Чайка, фото першого клубу
07 квітня 2024, 21:33
У рамках двадцять другого туру української Другої ліги-2023/24 у неділю, 7 квітня, відбулися чотири матчі.
Дружба і Чайка не виявили сильнішого, обмінявшись голами у першому таймі.
Дружба — Чайка 1:1
Голи: Порохня, 40 — Семенець, 17
ЮКСА здолала Звягель у центральному матчі туру та вийшла на перше місце турнірної таблиці.
Звягель — ЮКСА 0:2
Голи: Ховайко, 29, Демиденко, 72
На 43-й хвилині Морговський (Звягель) не реалізував пенальті (сейв голкіпера)
Вилучення: Чередниченко (Звягель), 70 (друга жовта картка)
Карпати-2 і вінницька Нива не порадували глядачів результативними ударами.
Карпати-2 — Нива (Вінниця) 0:0
Вилучення: Ничипоренко (Нива), 52 (друга жовта картка)
Кудрівка розібралася з Кремінем-2 у результативному домашньому поєдинку.
Кудрівка — Кремінь-2 4:2
Голи: Євтушенко, 5, 24, Зоренко, 56, 66 — Барінов, 11, Заїченко, 64
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