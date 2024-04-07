Украина: Вторая лига

Завершилися всі поєдинки 22 туру третього дивізіону України.

У рамках двадцять другого туру української Другої ліги-2023/24 у неділю, 7 квітня, відбулися чотири матчі.

Дружба і Чайка не виявили сильнішого, обмінявшись голами у першому таймі.

Дружба — Чайка 1:1

Голи: Порохня, 40 — Семенець, 17

ЮКСА здолала Звягель у центральному матчі туру та вийшла на перше місце турнірної таблиці.

Звягель — ЮКСА 0:2

Голи: Ховайко, 29, Демиденко, 72

На 43-й хвилині Морговський (Звягель) не реалізував пенальті (сейв голкіпера)

Вилучення: Чередниченко (Звягель), 70 (друга жовта картка)

Карпати-2 і вінницька Нива не порадували глядачів результативними ударами.

Карпати-2 — Нива (Вінниця) 0:0

Вилучення: Ничипоренко (Нива), 52 (друга жовта картка)

Кудрівка розібралася з Кремінем-2 у результативному домашньому поєдинку.

Кудрівка — Кремінь-2 4:2

Голи: Євтушенко, 5, 24, Зоренко, 56, 66 — Барінов, 11, Заїченко, 64

Турнірна таблиця

Розклад наступного туру